Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Никогда не было своего окна: в Пскове ищут хозяев для кота Старика

В Пскове ищут дом для кота Старика. Как сообщили Псковскому агентству информации в областной общественной организации «Зоозащита», будучи молодым он радовал сотрудников одного из предприятий города, там вырос, состарился, а после оказался в приюте «Лесопилка».

«Старики в приюте - это животные, которые в самые тяжелые свои годы, когда силы и красота уходят, остаются без помощи тех, кого они любили и кому были преданы всей душой», - отметили волонтёры. Но этот кот — особый случай: у него никогда не было дома. «Улица, цех, приют. У Старика никогда не было своего окна, из которого так приятно смотреть на падающие снежинки, своего кресла, где можно свернуться калачиком и безмятежно спать, не опасаясь, что кто-то пнет ногой, как бывало в цеху... или пробежится шустрой наглой походочкой - это про нашу щенячку, где и живет сейчас Старик. Так хочется, чтобы и у него наконец был дом», - добавили в «Зоозащите».

Старик спокойный, мудрый, неконфликтный, немного робкий — первые пару недель в приюте предпочитал не выходить из открытой клетки. «Старик уже и не ждет, наверное. А мы ждем. Мы очень хотим, чтобы кошачье счастье пришло и к этому мудрецу, и он каждое утро просыпался от прикосновения теплых и ласковых хозяйских рук», - заключили зоозащитники.

Телефон для связи: 89113623125 (приют «Лесопилка»).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

17 июня 2021

Никогда не было своего окна: в Пскове ищут хозяев для кота Старика
17 июня 2021

Нескучные каникулы: чем занять школьников летом. Лонгрид
17 июня 2021

Конвейер смерти: в порховский зооприют сдали еще одного породистого котёнка
17 июня 2021

Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
17 июня 2021

До +32 градусов ожидается в Псковской области 18 июня
17 июня 2021

Александр Котов высоко оценил реализацию государственных программ в Псковской области
17 июня 2021

Псковичи готовы сделать прививку от COVID-19 за дополнительную неделю к отпуску
17 июня 2021

Псковские студенты рассказали о своих сокурсниках, погибших в горячих точках

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...