Никогда не было своего окна: в Пскове ищут хозяев для кота Старика

14:46, 17 июня 2021, ПАИ

В Пскове ищут дом для кота Старика. Как сообщили Псковскому агентству информации в областной общественной организации «Зоозащита», будучи молодым он радовал сотрудников одного из предприятий города, там вырос, состарился, а после оказался в приюте «Лесопилка».

«Старики в приюте - это животные, которые в самые тяжелые свои годы, когда силы и красота уходят, остаются без помощи тех, кого они любили и кому были преданы всей душой», - отметили волонтёры. Но этот кот — особый случай: у него никогда не было дома. «Улица, цех, приют. У Старика никогда не было своего окна, из которого так приятно смотреть на падающие снежинки, своего кресла, где можно свернуться калачиком и безмятежно спать, не опасаясь, что кто-то пнет ногой, как бывало в цеху... или пробежится шустрой наглой походочкой - это про нашу щенячку, где и живет сейчас Старик. Так хочется, чтобы и у него наконец был дом», - добавили в «Зоозащите».

Старик спокойный, мудрый, неконфликтный, немного робкий — первые пару недель в приюте предпочитал не выходить из открытой клетки. «Старик уже и не ждет, наверное. А мы ждем. Мы очень хотим, чтобы кошачье счастье пришло и к этому мудрецу, и он каждое утро просыпался от прикосновения теплых и ласковых хозяйских рук», - заключили зоозащитники.

Телефон для связи: 89113623125 (приют «Лесопилка»).