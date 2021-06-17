С 1 июля все социальные выплаты будут перечисляться на карту «Мир»

14:48, 17 июня 2021, ПАИ

С 1 июля перечисление пенсий и социальных выплат будет осуществляться только на карты российской платежной системы «Мир». Это относится и к ежемесячной выплате из средств материнского (семейного) капитала, сообщили Псковскому агентству информации в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

При оформлении карты «Мир» с новыми реквизитами счета, необходимо заблаговременно передать их в ПФР. Сделать это можно через Личный кабинет на портале ПФР, в офисе МФЦ или клиентской службе ПФР.

Сообщить о новых реквизитах удобнее всего в электронном виде.

Чтобы подать электронное заявление, необходимо войти в личный кабинет на сайте ПФР, используя логин и пароль портала Госуслуг.

Для перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в разделе «Пенсии» нужно выбрать пункт «о доставке пенсии», указав способом доставки доставку через кредитное учреждение. Далее ввести данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного или веб-приложения банка, и отправить заявление в учреждение ПФР, производящее выплату.

Аналогично нужно поступать при подаче заявления о выплате социальных выплат: в разделе «Социальные выплаты» нужно выбрать пункт «о доставке социальных выплат», указать способ доставки через кредитное учреждение и ввести реквизиты расчетного счета банка, в котором была открыта карта платежной системы «Мир».

Для тех, кому пенсии и выплаты зачисляют на счет по вкладу без карты, например, на сберкнижку или доставляют почтой, ничего не изменится, переходить на карту «Мир» не требуется.