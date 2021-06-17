ВОЗ предложила запретить употреблять алкоголь женщинам

14:58, 17 июня 2021, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения предложила запретить выпивать женщинам детородного возраста. Об этом сообщается в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы, пишет РИА Новости.

Так, страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкогольных напитков, уделив особое внимание детям, беременным и женщинам детородного возраста.

Связано это с тем, что употребление спиртного до и во время вынашивания ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений. Это также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери.

В ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от спиртного. Такие заявления вызвали широкую критику среди пользователей Сети, а саму организацию обвинили в сексизме.