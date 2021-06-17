С 19 по 23 июня в Псковской области ожидается аномальная жара

15:19, 17 июня 2021, ПАИ

С 19 по 23 июня в Псковской области ожидается аномальная жара до +33 градусов, сообщает официальный Telegram-канал со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Среднесуточная температура воздуха на 7-9 градусов превысит климатическую норму. Дневные температуры будут находиться в пределах +28...+33 градуса.

В связи с этим с 11:00 до 17:00 жителям региона рекомендуется остаться дома, особенно тем, кто плохо переносит жару.