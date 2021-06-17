Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове проходит Всероссийский конкурс разработчиков «Геохакатон»

В детском технопарке «Кванториум Псков» проходит третий Всероссийский марафон разработчиков «Геохакатон», сообщили Псковскому агентству информации в технопарке. Команды кванторианцев из Пскова, Ярославля, Великих Лук, Новокузнецка (Кемеровская область) и Кировска (Ленинградская область) будут решать актуальные проблемы экологии, градостроительства, дизайна и IT.

«В этом году у конкурса «Геохакатон» появился федеральный статус. Это означает, что еще больше детей будут вовлечены в работу с геоинформационными технологиями. Это очень перспективное направление, набирающее популярность», - отметила организатор конкурса и методист детского технопарка «Кванториум Псков» Вера Васильева. 

Соревнования будут проходить по трем направлениям: геодизайн, экология и IT. Партнеры конкурса предоставили командам кейсы (проблемные ситуации), на которые нужно предложить решение, используя геоинформационные технологии, беспилотные летательные аппараты, фотограмметрию, 3D-моделирование, программирование и т. д.

Управление городского хозяйства администрации Пскова предлагает участникам продумать организацию пространства пляжа у Мирожского монастыря. Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов ставит командам задачу продумать варианты реконструкции привокзального сквера. Международная технологическая компания Here предложила разработать платформу для создания геоквестов. От компании Intel поступило задание, используя возможности ГИС-технологий, оценить визуальное воздействие высотных объектов на город. И еще один кейс от Псковского государственного университета и Псковского отделения Русского географического общества посвящен проблемам вымывания известняка и изменения береговой линии у Снетогорского монастыря. 

Также помощь в организации конкурса оказали образовательная площадка «Научим онлайн», депутат областного Собрания Юрий Сорокин и Сибирский государственный университет геосистем и технологий.  

В течение трех дней кванторианцы будут продумывать решение и посещать профильные мастер-классы от специалистов в сфере экономики, геоинформатики и представления продукта. Жюри будет оценивать идею, степень проработки, экономическую целесообразность, использование ГИС-технологий и презентацию проекта. 

Марафон разработчиков «Геохакатон» завершится 19 июня. В конкурсе принимают участие 11 команд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

17 июня 2021

Осадочек остался. Псковичи не доверяют метеорологам
17 июня 2021

Как сыровар из Псковской области покорил Россию
17 июня 2021

Молодежный медиахолдинг «Без срока давности» начал работу на базе ПсковГУ
17 июня 2021

Из огня да в полымя: псковичи спасаются от жары в опасной воде. Фоторепортаж
17 июня 2021

600 бесплатных участков в садоводствах готовы раздать жителям Псковской области
17 июня 2021

С 19 по 23 июня в Псковской области ожидается аномальная жара
17 июня 2021

ВОЗ предложила запретить употреблять алкоголь женщинам
17 июня 2021

Никогда не было своего окна: в Пскове ищут хозяев для кота Старика

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...