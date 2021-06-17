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Общество

600 бесплатных участков в садоводствах готовы раздать жителям Псковской области

600 бесплатных участков в садоводствах готовы раздать жителям Псковской области, сообщила руководитель Центра эффективного сельского хозяйства и садоводства Анна Войченко во время круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

«Это замечательная возможность, она достаточно уникальная и осталась в небольшом количестве регионов. У нас на выбор представлено более 600 бесплатных садовых участков. С 18 лет гражданин РФ может подать заявление в садоводство. Списки участков есть у СНТ, и они постоянно обновляются. Более активно садоводы обращаются к этим спискам весной-осенью, когда понятно, мокрый участок или нет», - рассказала Войченко, добавив, что площадь бесплатных участков колеблется от 6 до 15 соток.

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