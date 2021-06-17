Определен чемпион России по воздухоплавательному спорту

15:34, 17 июня 2021, ПАИ

Пилот из Тулы Олег Снетков стал чемпионом России по воздухоплавательному спорту. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram.

Опередив участников из Москвы и Великих Лук, чемпионом России по воздухоплавательному спорту в этом году стал пилот из Тулы Олег Снетков, управляющий аэростатом «Барбадос», отметил Николай Козловский.

С 11 по 17 июня в Великих Луках проходил 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

Псковское агентство информации является информационным партнером 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.