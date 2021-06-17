12-13-е место в рейтинге инвестиционной активности заняла Псковская область
Псковская область по итогам мая 2021 года заняла 12-13-е место в рейтинге инвестиционной активности регионов России, пишет «АиФ-Псков».
Эту позицию Псковская область разделила с Калужской областью. В основу рейтинга заложили сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион».
Псковская область улучшила позиции по сравнению с прошлым месяцем. В апреле регион занимал 38-39-е место.
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