12-13-е место в рейтинге инвестиционной активности заняла Псковская область

16:02, 17 июня 2021, ПАИ

Псковская область по итогам мая 2021 года заняла 12-13-е место в рейтинге инвестиционной активности регионов России, пишет «АиФ-Псков».

Эту позицию Псковская область разделила с Калужской областью. В основу рейтинга заложили сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион».

Псковская область улучшила позиции по сравнению с прошлым месяцем. В апреле регион занимал 38-39-е место.