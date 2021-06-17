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Как сыровар из Псковской области покорил Россию

Сыровар из печорской деревни Бебешкино Анвар Зуфаров победил в федеральном конкурсе «Мастера гостеприимства» в номинации «Эногастрономический туризм». Газета «Аргументы и факты – Псков» выяснила у Зуфарова, какие знания пришлось продемонстрировать на конкурсе и ждать ли в этом году фестиваля «Сыр и пряник».

«Началось все в ноябре прошлого года, совершенно случайно. Прочитал у своего будущего наставника, вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Леонида Гелибтермана, о том, что проводится такой конкурс. Поинтересовался, а можно ли с моим фестивалем «Сыр и пряник» в нем поучаствовать. Получил утвердительный ответ и приступил к заполнению многочисленных форм.

Признаюсь, их многочисленность меня даже немного испугала так много информации не только о своем проекте, но и о самом себе мне никуда ранее не доводилось предоставлять. Проверяли все: от уровня IQ до знаний по литературе и истории», рассказал сыровар.

Полную версию интервью читайте на сайте газеты.

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