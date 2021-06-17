Улицу Алтаева в Пскове закроют для транспорта 19 июня

16:19, 17 июня 2021, ПАИ

19 июня с 8:00 до 22:00 будет закрыто движение транспорта на всем участке улицы Алтаева – в связи с укладкой верхнего слоя асфальта, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова.

С 21 июня по 4 июля будет закрыто движение транспорта по улице Максима Горького на участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальной в связи с проведением работ.

Жителей и гостей города просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.