Губернатор Псковской области поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

07:56, 20 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником.

Обращаясь к санитарам, лаборантам, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, врачам и работникам скорой помощи глава региона отметил, что труд во все времена считался особенно благородным, важным и ценным.

«Особенно наглядно значимость вашей работы показал прошедший год борьбы с пандемией, который, без преувеличения, сделал вас настоящими героями современности», - отметил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что медработникам зачастую приходилось работать в круглосуточном режиме, неделями и месяцами жить в больницах вдали от семьи.

«Вы добровольно шли на передовую, рискуя собственным здоровьем, - подчеркнул Михаил Ведерников. - В этих непростых условиях каждый из вас показал свою самоотверженность, профессионализм и самоотдачу».

Глава региона отметил также труд участковых врачей, которые с утра и до позднего вечера посещали каждого, кто лечится на дому, а также напомнил о рекордах по количеству вызовов в сутки у бригад скорой помощи.

Говоря о младшем и среднем персонале больниц, Михаил Ведерников добавил, что они отдавали все свои силы для обеспечения работы медучреждений.

«Врачи круглосуточно дежурили у коек тяжелых больных, изучали и внедряли новейшие методики борьбы с новым заболеванием», - добавил губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что несмотря на тяжелую эпидобстановку проводились операции, обследования и оказывалась плановая медицинская помощь в самых отдаленных уголках Псковской области.

«В первую очередь благодаря вам мы справляемся с вирусом и возвращаемся к нормальному и привычному образу жизни», - уверен глава региона.

По словам губернатора, сегодня работа правительства России и администрации региона направлена на развитие инфраструктуры здравоохранения, особенно первичного звена. Так, закупается оборудование, ремонтируются медучреждения, внедряются современные практики и технологии для повышения доступности медицинских услуг. Отдельное внимание также уделяется обеспечению достойных условий для самих работников, улучшению их социального и материального обеспечения.

«От лица жителей Псковской области благодарю вас за непростой труд, профессионализм и каждую спасенную жизнь, - добавил в завершении Михаил Ведерников. - Искренне желаю, чтобы работа приносила вам радость, давала возможность профессионально расти и развиваться. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким».