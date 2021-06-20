Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор Псковской области поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником.

Обращаясь к санитарам, лаборантам, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, врачам и работникам скорой помощи глава региона отметил, что труд во все времена считался особенно благородным, важным и ценным.

«Особенно наглядно значимость вашей работы показал прошедший год борьбы с пандемией, который, без преувеличения, сделал вас настоящими героями современности», - отметил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что медработникам зачастую приходилось работать в круглосуточном режиме, неделями и месяцами жить в больницах вдали от семьи.

«Вы добровольно шли на передовую, рискуя собственным здоровьем, - подчеркнул Михаил Ведерников. - В этих непростых условиях каждый из вас показал свою самоотверженность, профессионализм и самоотдачу».

Глава региона отметил также труд участковых врачей, которые с утра и до позднего вечера посещали каждого, кто лечится на дому, а также напомнил о рекордах по количеству вызовов в сутки у бригад скорой помощи.

Говоря о младшем и среднем персонале больниц, Михаил Ведерников добавил, что они отдавали все свои силы для обеспечения работы медучреждений.

«Врачи круглосуточно дежурили у коек тяжелых больных, изучали и внедряли новейшие методики борьбы с новым заболеванием», - добавил губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что несмотря на тяжелую эпидобстановку проводились операции, обследования и оказывалась плановая медицинская помощь в самых отдаленных уголках Псковской области.

«В первую очередь благодаря вам мы справляемся с вирусом и возвращаемся к нормальному и привычному образу жизни», - уверен глава региона.

По словам губернатора, сегодня работа правительства России и администрации региона направлена на развитие инфраструктуры здравоохранения, особенно первичного звена. Так, закупается оборудование, ремонтируются медучреждения, внедряются современные практики и технологии для повышения доступности медицинских услуг. Отдельное внимание также уделяется обеспечению достойных условий для самих работников, улучшению их социального и материального обеспечения.

«От лица жителей Псковской области благодарю вас за непростой труд, профессионализм и каждую спасенную жизнь, - добавил в завершении Михаил Ведерников. - Искренне желаю, чтобы работа приносила вам радость, давала возможность профессионально расти и развиваться. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

20 июня 2021

Губернатор Псковской области поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
19 июня 2021

Николай Козловский призвал великолучан сделать прививку от коронавируса
19 июня 2021

Сегодня отмечается День наблюдения за облаками
19 июня 2021

Минтруда рассмотрит возможность декретных выплат для бабушек и дедушек

19 июня 2021

Состоялось официальное закрытие «Вахты памяти» по подъему самолета ИЛ-2 из Кокшинского болота в Пыталовском районе
19 июня 2021

В Минтруде рассказали, могут ли уволить за отказ вакцинироваться от COVID-19
19 июня 2021

Коллектив Невельской межрайонной больницы поздравили представители администрации района и области
19 июня 2021

Дновский музейно-выставочный центр получил новую диораму, посвященную войне

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...