Петербургские врачи помогли десяткам пациентов из Плюсского района

16:57, 17 июня 2021, ПАИ

Нехватка узких специалистов в небольших районных больницах — проблема распространённая. В такой ситуации жители вынуждены отправляться за медицинской помощью в областной центр, в Санкт-Петербург, а то и в столицу. Но 16 июня никуда ехать не пришлось: группа узкопрофильных врачей из клиник СЗГМУ имени И. И. Мечникова сама приехала в наш район. Правда, всего на два дня.

16 июня приём вели нефролог, эндокринолог и гастроэнтеролог, на следующий день эстафету приняли кардиолог, невролог и терапевт. Всего за 2 дня консультации квалифицированных специалистов получили 30 пациентов из Плюссы и района.

В поликлинике рассказали, что тех, кого следует пригласить на приём, отбирали плюсские медики. В приоритете были люди, состоящие на учёте в поликлинике и требующие экстренных операций и коррекции лечения.

Перед приёмом в коридоре медучреждения велись оживлённые дискуссии. Пациенты, ожидающие врачей, переговаривались, делились своими предположениями и надеялись на врачебную помощь.

«Приезд в нашу больницу таких специалистов — это отличная возможность для нас, я бы даже сказала уникальная, ведь не все могут себе позволить съездить даже в Псков, — поделилась мнением пришедшая 17 июня на приём Екатерина Кириллова из деревни Ореховно. — Спасибо большое организаторам, что нам предоставился такой шанс. Очень хотелось бы, чтобы это продолжилось на постоянной основе».

И, как отметил главврач Стругокрасненской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер, такая перспектива вполне реализуема: «Если наша организация встречи, размещения и проведения консультаций придётся по нраву питерским специалистам, то практику подобного взаимодействия обязательно продолжим», — уточнил он.

«Целью первого визита было знакомство с нашей медицинской организацией, обмен опытом, совместный разбор и консультация сложных пациентов. Проведены переговоры по вопросам помощи в привлечении специалистов для нашей больницы. Договорились о планах на дальнейшее сотрудничество», - подвел итог главный врач ГБУЗ «Стругокрасненская МБ».

Материал подготовлен газетой «Плюсский край».