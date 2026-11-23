Каждый третий пскович одобряет 11-дневные новогодние каникулы

10:12, 23 ноября 2026, ПАИ

В этом году новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. Такой продолжительности праздничного отдыха придерживаются 35 % жителей Пскова. Еще 14 % хотели бы увеличить каникулы до 12–14 дней. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

При этом 40 % опрошенных предпочли бы отдыхать меньше. Каникулы продолжительностью 1–3 дня устроили бы 12 % респондентов, 4–6 дней – 15 %, неделю – 5 %, а 8–10 дней – 8 %. Еще 3 % участников опроса готовы вовсе отказаться от новогодних выходных.

Женщины чаще мужчин считают оптимальными официальные 11 дней отдыха. Мужчины, напротив, чаще выбирают либо короткие каникулы на 1–3 дня, либо продолжительный отдых на 12–14 дней.

Среди молодежи до 35 лет 11-дневные каникулы поддерживают 43 % опрошенных, а еще 19 % хотели бы отдыхать дольше. Респонденты старше 45 лет чаще выступают за сокращение праздничного периода: 15 % из них достаточно 1–3 дней, а 20 % предпочитают отдыхать 4–6 дней.

Короткие каникулы продолжительностью 1–3 дня чаще выбирают участники опроса со средним профессиональным образованием. Респонденты с высшим образованием отдают предпочтение отдыху на 4–6 дней. Кроме того, горожане с доходом от 150 тысяч рублей чаще выступают за каникулы не длиннее трех дней, чем те, кто зарабатывает меньше.