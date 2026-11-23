Эксперт объяснил, чем грозит водителям скрытый госномер

10:07, 23 ноября 2026, ПАИ

Сокрытие госномера автомобиля грозит лишением водительских прав до трёх месяцев, а за попытку спрятать номер с помощью специального устройства срок может составить от одного до полутора лет. Об этом пишет news.ru со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодом».

Сокрытие госномера подпадает под часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ и наказуемо штрафом 5 000 рублей либо лишением прав на срок до трёх месяцев. Применение специальных устройств (рамки-шторки, электромагниты, перевёртыши) переводит нарушение под часть 2.1 той же статьи – лишение прав на срок от одного до полутора лет с конфискацией приспособления.

В пресс-службе отметили, что загрязнение номера дорожной грязью без умысла грозит предупреждением от Госавтоинспекции или штрафом 500 рублей. Границу между случайным загрязнением и умышленной маскировкой определяет инспектор Госавтоинспекции по обстоятельствам – погоде, маршруту, состоянию кузова.