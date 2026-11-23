Сотрудники пунктов выдачи научились обманывать системы возврата маркетплейсов

10:29, 23 ноября 2026, ПАИ

В Москве 19-летний молодой человек устроился стажёром в пункт выдачи заказов в районе Гольяново, чтобы провернуть собственную схему хищения товаров. Он заказывал дорогие смартфоны на рабочий адрес, подменял оригинальные устройства муляжами и оформлял возврат. Таким образом парень успел присвоить девять телефонов общей стоимостью около миллиона рублей. Подобные преступления совершают и другие сотрудники ПВЗ, выяснили «Известия».

Схема с подменой товаров не нова. Весной в Элисте задержали 34-летнего сотрудника пункта выдачи, который заказывал через приложение различные товары с доставкой на место работы, после поступления посылок оформлял возврат, а вещи забирал себе. Недостачу обнаружил управляющий ПВЗ и обратился в полицию. На допросе мужчина признал вину.

Похожим способом действовала сотрудница пункта выдачи в Воронеже. Она заказывала одежду и бижутерию, а затем подменяла товары при возврате. Ущерб превысил миллион рублей.

В Петербурге два менеджера ПВЗ с апреля по октябрь 2025 года систематически похищали товары, фиктивно отменяя заказы, меняя содержимое коробок и не внося сведения в электронную систему учёта. Компания потеряла более 161 тысячи рублей. В Костромской области родственники и знакомые сотрудников пунктов выдачи с декабря 2024-го по октябрь 2025 года заказывали вещи, а при возврате подменяли их другими, оставляя оригиналы себе. Сумма похищенного превысила 250 тысяч рублей.

Встречаются и более сложные способы обмана. В Норильске сотрудница ПВЗ при приёмке не сканировала некоторые дорогие товары и забирала их домой. В системе посылки продолжали числиться в пути, а покупателям она предлагала оформить отказ. В результате ущерб превысил 1,4 миллиона рублей. Маркетплейсу пришлось возвращать деньги покупателям. Хищение обнаружили после того, как служба безопасности организовала инвентаризацию.

В зоне риска находятся не только сотрудники пунктов выдачи, но и курьеры, экспедиторы и водители. Осенью в Орле привлекли к уголовной ответственности 21-летнего экспедитора, который присваивал возвращённые покупателями товары вместо того, чтобы отвозить их на склад для отправки продавцам. Украденные вещи он продавал через интернет-объявления. Часть имущества полиция изъяла у него дома. Ущерб составил 320 тысяч рублей.

В Чебоксарах водитель использовал похожую схему с возвратами и причинил пункту выдачи ущерб более чем на полмиллиона рублей. Во время следствия он возместил компании убытки.

Несмотря на такие случаи, в Ассоциации компаний интернет-торговли считают их единичными на фоне масштабов отрасли. За девять месяцев 2026 года россияне оформили 6,5 млрд заказов. Президент ассоциации Артём Соколов рассказал «Известиям», что необходимости вести общий учёт подобных происшествий нет.

По его словам, интернет-торговля представляет собой цифровую отрасль, в которой отслеживается весь путь товара – от поступления на склад до передачи покупателю. Кроме того, пункты выдачи оборудованы видеонаблюдением, а службы безопасности могут изучить движение товара и установить ответственных за хищение.

Если факт злоупотребления подтверждается, сотруднику блокируют доступ на объект, компании предъявляют претензии, а при необходимости к разбирательству подключают правоохранительные органы. Покупателям при этом полностью возвращают деньги.

Общую статистику происшествий компании ведут самостоятельно – в рамках внутренних систем мониторинга мошенничества, работы служб безопасности и взаимодействия с полицией. Собирать эти сведения на уровне ассоциации сложно из-за требований о защите персональных данных и коммерческой тайны.

В СДЭК также не стали раскрывать «Известиям» внутреннюю статистику хищений, суммы ущерба и подробности проверок, сославшись на коммерческую тайну. В компании сообщили, что контролируют сохранность отправлений на всех этапах – при приёме, обработке, выдаче и возврате. Требования к отбору, обучению и допуску сотрудников едины для всей сети. Каждое обращение клиента или продавца о недостаче рассматривают отдельно, а подтверждённый ущерб возмещают.

Методы внутреннего контроля постоянно совершенствуют с учётом новых технологий, однако подробности систем мониторинга не раскрывают, чтобы не подвергать риску защитные механизмы. По подтверждённым случаям компания взаимодействует с правоохранительными органами.

Как пункты выдачи защищают от краж

Сотрудник службы безопасности одного из территориальных подразделений крупного маркетплейса, поговоривший с изданием на условиях анонимности, рассказал, что даже многоуровневая система контроля не даёт стопроцентной гарантии от хищений. Одним из главных способов защиты он назвал тщательный подбор персонала.

Перед трудоустройством кандидатов проверяет служба безопасности. Особое внимание обращают на судимости за экономические преступления и хищения. Для проверки человек должен дать согласие на обработку персональных данных. Если у кандидата есть непогашенная судимость за кражу или мошенничество, ему откажут в работе.

Ещё один важный инструмент – видеонаблюдение. По словам специалиста, в пунктах выдачи устанавливают камеры с минимальным количеством слепых зон и аудиозаписью. Они должны охватывать вход, зону хранения товаров, стеллажи и примерочные. Звук помогает разбирать спорные ситуации с покупателями и расследовать инциденты с сотрудниками.

Владельцам ПВЗ специалист рекомендует размещать камеры и между стеллажами, чтобы в объектив попадали все товары, а также обучать работников противодействию хищениям, в том числе на специальных курсах по безопасности.

При этом универсальной защиты от краж нет. Пока сотрудник одновременно имеет доступ к товарам и к системе, в которой фиксируется их движение, риск хищений сохраняется.