Жители Псковской области могут оценить свои навыки работы с нейросетями

10:32, 23 ноября 2026, ПАИ

С 9 ноября по 13 декабря жители России смогут бесплатно пройти онлайн-тестирование на уровень цифровой грамотности и навыков работы с искусственным интеллектом. Проверить свои знания можно на платформе «ЦифрАтест» без регистрации. Тестирование занимает не более 20 минут, сообщили в Минцифры.

Участникам предстоит ответить на вопросы о работе с информацией, цифровых коммуникациях, информационной и финансовой безопасности, а также использовании нейросетей. Тесты адаптированы для разных возрастных групп – от школьников и студентов до работающих граждан и людей старшего поколения.

По итогам каждый участник узнает свой уровень цифровых и ИИ-компетенций, получит персональные рекомендации по развитию навыков и именной сертификат. На платформе также размещены бесплатные лекции и обучающие материалы о защите персональных данных, безопасном поведении в интернете и возможностях искусственного интеллекта. Кроме того, пользователям доступны бесплатные ИИ-курсы от компаний, работающих в сфере цифровых технологий.

Как отметила руководитель центра по работе с госсектором СберУниверситета Ирина Ровдо, результаты акции помогут оценить уровень цифровой грамотности россиян, выявить дефицит знаний и определить направления, которым стоит уделить больше внимания в образовательных программах.

Генеральный директор «Яндекс Практикума» Илья Курмышев сообщил, что в январе – сентябре 2026 года обучение на ИИ-программах платформы начали более 36 тысяч человек. Теперь бесплатные курсы по искусственному интеллекту доступны и участникам «ЦифрАтеста».

Проект реализует АНО «Цифровая экономика» в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В 2025 году тестирование проходили государственные гражданские и муниципальные служащие во всех 89 регионах России. В этом году принять участие могут жители страны независимо от возраста и профессии.

Пройти тестирование можно до 13 декабря на сайте цифратест.рф.