Опасный ультрафиолет. Рекомендации врача-дерматолога

17:37, 17 июня 2021, ПАИ

Солнечная активность способна спровоцировать целый ряд кожных и онкологических заболеваний. Что такое лучи типа А и Б, чем они опасны для человека, какие средства защищают от ультрафиолета и какие меры стоит принять перед поездкой на отдых, в проекте ПАИ-live рассказал заведующий организационно- методическим отделом ГБУЗ «КВД Псковской области» Олег Ефимов.

Если говорить про загар и про лето, то любой врач вам скажет, что загар — это защитная реакция организма, в частности кожи, на воздействие ультрафиолета. Ультрафиолет делится на две категории лучей, от которых надо защищаться, лучи типа А и типа Б. Если бы мы с вами разговаривали лет 10 назад, то упор бы делался на защиту от лучей типа Б, но теперь фармацевтические технологии, прогресс идет и научный, и технологический в плане солнцезащитных средств и поэтому, по современным требованиям, необходима защита от двух типов лучей: и от А, и от Б.

Мы рекомендуем пользоваться аптечной косметикой, на массмаркет не ориентироваться. Это гарантирует, что фильтр будет более стойкий и вы получите ту защиту, которая указана на упаковке.

Конечно, ультрафиолет обладает и антидепрессивным действием, и участвует в синтезе витамина Д, но тем не менее для кожи он может играть онкогенную роль. Если у вас есть пигменты, новообразования, сосудистая сетка, то в данном случае перед сезоном загара, особенно если вы планируете выезд куда-то, стоит проконсультироваться с онкологом, дерматологом или косметологом, действительно ли вам безопасно загорать или вы несете какие-то риски.

Лучи типа А не зависят от облачности, типа одежды, которая на вас надета. Вас не будет спасать ни окно, ни тонировка, ни одежда. Вот почему некоторые производители одежды сейчас начинают включать в состав одежды фотофильтр.

Существует несколько фототипов людей. Те, кто живет на территории Российской Федерации, чаще всего относятся к первому и второму фототипу, редко к третьему, и это уязвимые для ультрафиолета фототипы. В любом случае стоит находиться под солнцем с фотозащитой. И это не только когда вы загораете или бываете на даче, но и когда просто выходите на прогулку.

У нас сейчас достаточно высокая аллергизация населения, поэтому бывают и фототоксические, и фотоаллергические реакции как на повышенное содержание ультрафиолета, так и без него. Поэтому в случае возникновения таких ситуаций лучше обращаться к врачу и использовать фотозащиту.



