Псковские рыбаки в Чудском озере поймали стерлядь

18:20, 17 июня 2021, ПАИ

В Чудском озере под Гдовом псковский рыбак поймал стерлядь. Фото необычного для псковских водоемов улова появилось в группе Псковского рыболовного форума в Вконтакте.

Стерлядь занесена в Красную книгу России. Как рассказал Псковскому агентству информации участник группы в соцсети Игорь Григорьев, разместивший фото рыбы, что улов не его, а родственника, который работает в рыболовецком звене.

«Рыба им попалась в закол. Конечно она пришла из другого водоема. Процентов 90 из эстонских ферм, они давно их там разводят. В этом году воды много, из-за дождей по большой воде сбежали оттуда», - предположил Игорь Григорьев и уточнил, что недавно в еще одной псковской рыболовной группе промысловик выложил фото со стерлядью, пойманной в Псковском озере.

После фотосессии краснокнижную рыбу отпустили на волю, рассказал рыбак.