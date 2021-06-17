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Псковские рыбаки в Чудском озере поймали стерлядь

Фото: Псковский рыболовный форум

В Чудском озере под Гдовом псковский рыбак поймал стерлядь. Фото необычного для псковских водоемов улова появилось в группе Псковского рыболовного форума в Вконтакте. 

Стерлядь занесена в Красную книгу России. Как рассказал Псковскому агентству информации участник группы в соцсети Игорь Григорьев, разместивший фото рыбы, что улов не его, а родственника, который работает в рыболовецком звене. 

«Рыба им  попалась в закол. Конечно она пришла из другого водоема. Процентов 90 из эстонских ферм, они давно их там разводят. В этом году воды много, из-за дождей по большой воде сбежали оттуда», - предположил Игорь Григорьев и уточнил, что недавно в еще одной псковской рыболовной группе промысловик выложил  фото со стерлядью, пойманной в Псковском озере.

После фотосессии краснокнижную рыбу отпустили на волю, рассказал рыбак. 

 

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