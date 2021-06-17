В отношении КФХ «Форелевое хозяйство» в Печорском районе возбуждено административное расследование

18:41, 17 июня 2021, ПАИ

Вчера, 16 июня 2021 года в отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области позвонила жительница Печорского района и указала на незаконное водопользование КФХ «Форелевое хозяйство». Об этом Псковскому агентству рассказали в ведомстве.

Уже сегодня 17 июня совместно с сотрудниками Главрыбвода и Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области был сделан рейдовый выезд. Был установлен факт прокопки канала от реки Обдёх в прудовое хозяйство вышекуказанной фирмы. Получается, что КФХ «Форелевое хозяйство» производит незаконный забор водных ресурсов без рыбозащитных устройств. После того, как вода попадает в пруд, осуществляется сброс сточных вод в ту же реку Обдёх посредством выкопки канала.

Данная деятельность осуществляется незаконно, поскольку у КФХ «Форелевое хозяйство» не имеется никаких разрешительных документов и в Комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области так же отсутствует документация. В федеральном агентстве по рыболовству отсутствует согласование на ведение хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Обдёх.



Теперь в отношении КФХ «Форелевое хозяйство» будет возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст 8.33 (Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов), ст.8.38 (Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов), части 1 и части 2 ст.8.48 (Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания) Кодекса об административных правнонарушениях РФ.

