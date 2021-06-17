Браузер Opera отказался от поддержки VPN

19:01, 17 июня 2021, ПАИ

Opera приостановила поддержку сервисов VPN в своих браузерах на территории России. Об этом ТАСС сообщила старший менеджер по связям с общественностью компании Opera Юлия Синдзелорц.

«Компания Opera стремится предоставить своим российским пользователям превосходный опыт использования браузеров. Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории РФ в той форме, в которой она оказывалась ранее», - сообщили в компании.

Отказ от поддержки VPN был вызван ограничениями Роскомнадзора.

«В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», - говорилось в сообщении ведомства.

В нем уточняется, что эти VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 февраля №127.