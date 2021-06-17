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Псковские следователи приняли участие в съёмках сериала «Первый отдел 2»

Актёр Сергей Жарков. Фото Ирина Фёдорова

В Пскове завершились съемки одной из серий детектива «Первый отдел 2». Съемочная группа приезжала из Петербурга на три дня. В основе сюжета сериала – будни сотрудников следственных органов СК РФ, поэтому основная работа развернулась на территории Следственного отдела по городу Псков СУ СК Российской Федерации по Псковской области. Кроме того, съемки проходили в частном доме, Доме офицеров, а также на центральных улицах города.

В Псков прибыли актеры, исполняющие в сериале главные роли: Иван Колесников, Сергей Жарков, Дмитрий Сутырин, Сергей Комаров. Сотрудники СК и жители города тоже смогли попробовать себя в кино – они были задействованы в качестве массовки.

Кинокомпания Триикс Медиа выражает благодарность следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области за помощь в организации и проведении съемок сериала «Первый отдел 2».

«Благодарим лично руководителя следственного управления СК РФ по Псковской области, генерал-майора юстиции Петра Крупеню и заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Псковской области полковника юстиции Дмитрия Егорова, а также старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Псковской области полковника юстиции Антона Доброхотова", - сказали кинопродюсеры.

Меж тем, Антону Доброхотову пришлось самому сниматься в массовых сценах. 

«В качестве актера массовых сцен довелось участвовать мне самому, поскольку начиная с выходного дня (14 июня) все последующее время я сопровождал съемочную группу , оказывал всяческую поддержку по бесперебойному процессу съемки. И в третий день съемок, когда были финальные планы на территории управления, будучи в форменном обмундировании оказался в непосредственном эпицентре съемок и согласился помочь», - рассказал полковник юстиции.

Сериал снимается по заказу телекомпании НТВ при поддержке Следственного комитета Российской Федерации.

Напомним, премьера первого сезона сериала «Первый отдел» стартовала 16 ноября 2020 года на НТВ. Проект с долей 18,6 и рейтингом 5,77 стал одним из лидеров вечернего эфира на протяжении всего показа. Сериал также продемонстрировал высокие цифры и вызвал живой интерес у зрителей на официальном YouTube-канале телекомпании НТВ.

  • В Пскове завершились съёмки сериала «Первый отдел 2»
    Фото: Ирина Фёдорова
  • В Пскове завершились съёмки сериала «Первый отдел 2»
    Фото: Ирина Фёдорова
  • В Пскове завершились съёмки сериала «Первый отдел 2»
    Фото: Ирина Фёдорова
  • В Пскове завершились съёмки сериала «Первый отдел 2»
    Фото: Ирина Фёдорова
  • В Пскове завершились съёмки сериала «Первый отдел 2»
    Фото: Ирина Фёдорова

 

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