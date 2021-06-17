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Воспитанники центра «Патриот» представили Псковскую область на соревнованиях «Школа безопасности» в Вологодской области

Соревнования «Школа безопасности» прошли под эгидой МЧС России. Фото ГУ МЧС России по Псковской области

C 10 по 15 июня 2021 года в Вологодской области на территории АСУНЦ «Вытегра» под эгидой МЧС России проходили XXIII Межрегиональные соревнования «Школа безопасности». Псковскую область на соревнованиях представляли воспитанники МБУ ДО «Военно-патриотический центр «Патриот». Об этом Псковскому агентству информации сообзщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачетах. Команда Псковской области успешно выступила на состязаниях, заняв второе место в младшей возрастной группе и третье место в старшей возрастной группе.

А первые места в личном зачете в таких дисциплинах, как «Спортивное ориентирование» в старшей группе заняли Сооц Владлен, в младшей группе - Солодов Тимофей и Кулаев Глеб. В дисциплине «Комплексное силовое упражнение» в младшей группе первое место занял Солодов Тимофей.

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