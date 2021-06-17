В Великих Луках подведены итоги XXVI Чемпионата по воздухоплавательному спорту

20:31, 17 июня 2021, ПАИ

В Великих Луках прошло торжественное закрытие XXVI Чемпионата по воздухоплавательному спорту. Онлайн трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.

Победителем в номинации «Кубок Княгини Ольги» стала Диана Насонова. Обладателем 16-го Кубка города Великие Луки Евгений Чубаров. 13-ый Кубок Дружбы завоевал Олег Снетков.



Обладателем бронзы в XXVI Чемпионате России по воздухоплавательному спорту стала первая женщина в России Диана Насонова. Кроме того, Диана получила звание «Мастер спорта России». Серебро забрал Евгений Чубаров. А 26-м чемпионом России стал Олег Снетков из Тулы.

Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходил в Великих Луках с 11 по 17 июня.





