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В Великих Луках подведены итоги XXVI Чемпионата по воздухоплавательному спорту

Победителем XXVI Чемпионата России по воздухоплавательному спорту стал Олег Снетков из Тулы. Фото Telegram

В Великих Луках прошло торжественное закрытие XXVI Чемпионата по воздухоплавательному спорту. Онлайн трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.
Победителем в номинации «Кубок Княгини Ольги» стала Диана Насонова. Обладателем 16-го Кубка города Великие Луки Евгений Чубаров. 13-ый Кубок Дружбы завоевал Олег Снетков.

Обладателем бронзы в XXVI Чемпионате России по воздухоплавательному спорту стала первая женщина в России Диана Насонова. Кроме того, Диана получила звание «Мастер спорта России». Серебро забрал Евгений Чубаров. А 26-м чемпионом России стал Олег Снетков из Тулы.

Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходил в Великих Луках с 11 по 17 июня.



 

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