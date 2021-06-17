Инвалид - колясочник на байдарке покорит Чудское озеро

22:00, 17 июня 2021, ПАИ

Инвалид-колясочник ветеран спецназа Николай Евтух вместе с сослуживцами решил покорить Чудское озеро на байдарках. Об этом пишет сайт «Форпост.Северо-Запад».

Восемь человек будет в команде. Они отправятся в недельный водный поход после выходных. Участникам предстоит пройти почти 120 километров на вёслах до места «Ледового побоища». Маршрут пройдёт по реке Великой от Пскова с выходом в Чудское озеро к Талабским островам и далее к деревне Кобылье Городище.

«Последние полгода были посвящены интенсивным тренировкам. Чудское озеро известно своими штормами, но мы уверены, что стихия нам не помешает», — рассказал участник похода, глава Союза дорожников Ленобласти Андрей Кочетков.

Отметим, поход состоится при поддержке областных дорожников, академии петербургского Следкома, СК по Псковской области и Союза ветеранов спецназа «Тайфун».