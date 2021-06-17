Президент России подписал Указ о назначении выборов
Владимир Путин подписал Указ «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», сообщает сайт президента.
В Указе говорится, что выборы в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» пройдут в России 19 сентября 2021 года.
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