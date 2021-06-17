Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Президент России подписал Указ о назначении выборов

Выборы пройдут по всей России 19 сентября 2021 года. Фото Евгений Одиноков / РИА Новости

Владимир Путин подписал Указ «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», сообщает сайт президента.

В Указе говорится, что выборы в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» пройдут в России 19 сентября 2021 года.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

17 июня 2021

Президент России подписал Указ о назначении выборов
17 июня 2021

Работа над пополнением доходной части бюджета Псковской области продолжится осенью, уверен Александр Котов
17 июня 2021

Назначена дата выборов депутатов Псковского областного Собрания

17 июня 2021

Началась 59-я сессия Псковского областного Собрания
16 июня 2021

Псковская администрация рассмотрела отдельные вопросы будущей переписи населения
13 июня 2021

Владимир Жириновский призвал закрыть российские границы

12 июня 2021

Плюсские волонтёры поддержали День России
11 июня 2021

Сектанты и охота за короной – в очередном выпуске «Псковского телеграма»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...