Президент России подписал Указ о назначении выборов

22:56, 17 июня 2021, ПАИ

Владимир Путин подписал Указ «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», сообщает сайт президента.



В Указе говорится, что выборы в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» пройдут в России 19 сентября 2021 года.