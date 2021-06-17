Компания «Доброфлот» рассказала о подделке консервированной сайры конкурентами

23:25, 17 июня 2021, ПАИ

Производитель рыбных консервов заявил, что сайру массово подделывают. Компания «Доброфлот» рассказала, что на полках магазинов все чаще появляются фальсифицированные консервы из сельди. Об этом рассказал телеканал «360».

Компания несколько месяцев назад обратила внимание на то, что их продукция не продается в магазинах, зато на прилавках полно консервированной сайры. Сотрудники «Доброфлота» проверили таможенную статистику и выяснили, что сайру никто не завозит в Россию, кроме них. Они решили взять анализы и выяснили, что сайра поддельная.

По версии «Доброфлота», недобросовестные рыбоконсервные заводы подменяют сайру дешевой сельдью, но на этикетках указывают, что это сайра. Иногда они даже пишут, что продукт соответствует ГОСТу, чтобы у покупателя не осталось сомнений.

«Доброфлот» обратился к Роспотребнадзору с просьбой пресечь фальсификацию консервов из рыбы и создать равные условия для производителей консервной продукции. Компания направила запросы в Минсельхоз и Генпрокуратуру.