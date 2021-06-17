Петербуржец погиб при ДТП в Новоржевском районе

23:36, 17 июня 2021, ПАИ

60-летний петербуржец погиб при ДТП в Новоржевском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Земля новоржевская».

Авария произошла 17 июня около 9 часов вечера на автодороге Новоржев - Опочка, вблизи деревни Агафоново.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомашины «ВАЗ», житель Санкт-Петербурга, не справился с управлением и совершил съезд в придорожную канаву.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.