Петербуржец погиб при ДТП в Новоржевском районе
60-летний петербуржец погиб при ДТП в Новоржевском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Земля новоржевская».
Авария произошла 17 июня около 9 часов вечера на автодороге Новоржев - Опочка, вблизи деревни Агафоново.
По предварительной информации, 60-летний водитель автомашины «ВАЗ», житель Санкт-Петербурга, не справился с управлением и совершил съезд в придорожную канаву.
В результате ДТП водитель ВАЗа погиб.
На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
17 июня 2021
В отношении КФХ «Форелевое хозяйство» в Печорском районе возбуждено административное расследование