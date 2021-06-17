Духовную семинарию возрождают при Псково-Печерском монастыре

23:56, 17 июня 2021, ПАИ

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При Псково-Печерском монастыре возрождается семинария, которая исторически была при обители. Священный Синод Русской Православной Церкви постановил открыть Псково-Печерскую духовную семинарию. Исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии назначен митрополит Псковский и Порховский Тихон. Ранее митрополит Тихон назвал предстоящее открытие семинарии «новым этапом в жизни» Псково-Печерского монастыря.

Семинаристы будут принимать участие в монастырской жизни, проводить экскурсии по древнему монастырю, преподавать в воскресной школе, помогать за богослужением в обители