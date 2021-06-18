18 июня вступило в силу постановление правительства РФ о вытрезвителях
С сегодняшнего дня граждан в состоянии алкогольного опьянения сотрудники полиции имеют право доставить в специальное учреждение, пишет «Парламентская газета».
Согласно приказу МВД, пьяных людей будут забирать из общественных мест — дворов, улиц, парков, вокзалов и так далее, если те не могут контролировать своё тело.
Чтобы человека, представляющего угрозу окружающим, имуществу или себе, доставили в вытрезвитель из дома, необходимо заявление других жильцов.
Как подчеркнул инициатор закона, сенатор Валерий Рязанский главная задача вытрезвителей – это именно социальная помощь:
«Самое главное — сохранить жизнь и здоровье, чтобы нетрезвый человек не замёрз насмерть или не попал в руки преступников».
Как подчеркнул Валерий Рязанский, специально протрезвлять граждан в таких учреждениях не будут.
«Никаких капельниц и прочего. Дадут человеку кровать, чтобы он выспался, а утром встал, свои грязные вещи постирал и ушёл», — отметил сенатор.
Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
В Локнянском районе утверждены результаты голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила при необходимости ужесточать антиковидные меры