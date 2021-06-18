18 июня вступило в силу постановление правительства РФ о вытрезвителях

05:44, 18 июня 2021, ПАИ

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С сегодняшнего дня граждан в состоянии алкогольного опьянения сотрудники полиции имеют право доставить в специальное учреждение, пишет «Парламентская газета».

Согласно приказу МВД, пьяных людей будут забирать из общественных мест — дворов, улиц, парков, вокзалов и так далее, если те не могут контролировать своё тело.

Чтобы человека, представляющего угрозу окружающим, имуществу или себе, доставили в вытрезвитель из дома, необходимо заявление других жильцов.

Как подчеркнул инициатор закона, сенатор Валерий Рязанский главная задача вытрезвителей – это именно социальная помощь:

«Самое главное — сохранить жизнь и здоровье, чтобы нетрезвый человек не замёрз насмерть или не попал в руки преступников».

Как подчеркнул Валерий Рязанский, специально протрезвлять граждан в таких учреждениях не будут.

«Никаких капельниц и прочего. Дадут человеку кровать, чтобы он выспался, а утром встал, свои грязные вещи постирал и ушёл», — отметил сенатор.