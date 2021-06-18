«Михайловское» приглашает на экскурсию-прогулку «Природа. Пушкин. И кино»

07:25, 18 июня 2021, ПАИ

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В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» разработали новую программу-прогулку «Природа. Пушкин. И кино…». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Экскурсия рассчитана на разновозрастную аудиторию и длится два с половиной часа. За это время гости музея пройдут по маршруту от деревни Бугрово до усадьбы «Михайловское» и обратно, узнав многое о фильмах, которые снимали в музеях-усадьбах Пушкинского Заповедника и в их окрестностях, об артистах, которые сюда приезжали, побывают на местах съёмок таких лент, как «Василиса Кожина», «Холоп», «Учёности плоды» и многое другое.

Напомним, что в разных локациях Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» снимали сцены многих исторических лент, как о событиях пушкинского, XIX века, так и из более ранних или, наоборот, из новейших времён.

Самые известные из художественных фильмов этого плана: «Василиса» — о «партизанских страницах» войны 1812 года; «София» — о великой княгине Московской Софии Палеолог, бабке Ивана Грозного жившей во второй половине XV — в начале XVI века; «Стена» — о походе польского короля Сигизмунда III на Москву»; «Учёности плоды» — о происходившем в псковских пушкинских местах в годы немецко-фашистской оккупации.

Музейные интерьеры и «живые» декорации заповедных парков не обошли своим вниманием и создатели многих документальных лент. Например, о герое Отечественной войны 1812 года псковиче Петре Коновницыне или о «реставраторе всея Руси» Савве Ямщикове.

Программу-прогулку «Природа. Пушкин. И кино…» в Пушкинском Заповеднике будут проводить в период с июня по сентябрь включительно, по предварительным заявкам. Дети до 12 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых.