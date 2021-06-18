«Псковские теплосети» рассказали об особенностях ремонта труб на некоторых улицах города

08:42, 18 июня 2021, ПАИ

​

«Псковские тепловые сети» рассказали в своём Instagram-аккаунте об особенностях ремонта труб на улицах Леона Поземского, Набат, Первомайской и Олега Кошевого.

Как сообщили в организации, на сегодняшний день масштабные работы по замене старых труб ведутся в районе улиц Леона Поземского, Набат, Первомайской и Олега Кошевого.

«Дело это не быстрое, так как ремонт - капитальный. Мы меняем всё: и трубы, и лотки, в которых они лежат. К тому же наши трассы пересекает немало других коммуникаций – газ, электрокабель, связь. Со всеми соответствующими службами нам нужно согласовать свои раскопки, чтобы не повредить чужие коммуникации», - отметили «Теплосети».

Как рассказали специалисты, для того чтобы дать людям пользоваться горячей водой во время ремонта, прямо по земле прокладывается «времянка», то есть временная трасса.

«По сути, это то же самое, что постройка временного моста на период ремонта Ольгинского. Вкратце – это трасса, проложенная на время ремонтных работ вместо основной, на которой будут проводиться работы, чтобы не отключать подачу какого-либо ресурса. У нас – теплоносителя и горячей воды», - пояснили в учреждении.

Как сообщается, временные трассы уже сделаны на двух участках – на территорииях школы № 6 и садика на улице Первомайской, 34.