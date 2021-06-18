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Общество

10 млн рублей направили на борьбу с борщевиком в Псковской области в этом году

В Псковской области на борьбу с борщевиком направили 10 млн рублей. Заместитель губернатора Нинель Салагаева поручила усилить муниципальный контроль в рамках борьбы с борщевиком, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вопросы эффективности принимаемых в регионе мер в рамках борьбы с борщевиком Сосновского стали темой совещания в администрации Псковской области. В мероприятии приняли участие председатели профильных комитетов и организаций, а также руководство муниципалитетов в режиме видео-конференц-связи.

Нинель Салагаева обратила внимание на рост количества обращений, в том числе в социальных сетях, к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и в органы исполнительной власти региона по вопросу распространения борщевика Сосновского в муниципальных образованиях. В связи с этим вице-губернатор попросила доложить, как ведется работа по расчистке земель от сорного растения.

Председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов проинформировал, что в этом году работы по борьбе с борщевиком начаты вовремя. Всего запланировано обработать механически и химикатами порядка 300 га. На эти цели предусмотрено 10 млн рублей. Муниципальные контракты заключены со всеми районами. Обработка участков в регионе активно ведется повсеместно, за исключением Дедовичского, Локнянского и Плюсского районов.

Николай Романов отметил, что в основном работа в муниципалитетах проходит успешно. Вместе с тем по ряду волостей у руководства комитета и надзорных органов есть вопросы. Это, в частности, касается Тямшанской волости Псковского района, где борьба с борщевиком признана неэффективной. Кроме того, проблемы по расчистке земель от борщевика выявляются в частном секторе и на территориях, находящихся в ведомстве управляющих компаний.

Об обработке территорий вдоль дорог сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Он рассказал, что работа уже проведена на площади 240 га. Всего запланировано к обработке 800 га.

Положительную динамику в борьбе с борщевиком в текущем году отметил руководитель филиала Российского сельскохозяйственного центра в Псковской области Юрий Бабахин. Работа проводится в больших темпам и объемах, чем в прошлом сезоне. Количество договоров на проведение расчистки территорий увеличилось в два раза, заметил Юрий Бабахин.

В рамках совещания были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся организации мероприятий по борьбе с борщевиком в отдельных муниципалитетах. Особое внимание было уделено контролю над деятельностью подрядчиков в рамках исполнения обязанностей по избавлению от сорняка.

По итогам обсуждения Нинель Салагаева поручила главам районов и профильным комитетам усилить контроль над проводимой работой по борьбе с борщевиком, а также повысить уровень информирования граждан об ответственности и штрафах за распространение сорного растения на частных территориях.

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