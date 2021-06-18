В Псковской области мошенники завладели миллионами рублей граждан, представляясь сотрудниками банка

09:41, 18 июня 2021, ПАИ

Мошенники завладели несколькими миллионами рублей, представляясь банковскими служащими. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 16 июня 51-летней псковичке, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка.

Он заявил, что имеется опасность списания денежных средств с ее счета. После чего под предлогом предотвращения списания завладел ее деньгами в сумме 95 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также в результате мошеннических действий две жительницы областного центра лишились в общей сложности более пяти миллионов рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются полицией в ходе расследования.