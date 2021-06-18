В Псковской области мошенники завладели миллионами рублей граждан, представляясь сотрудниками банка
Мошенники завладели несколькими миллионами рублей, представляясь банковскими служащими. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, 16 июня 51-летней псковичке, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка.
Он заявил, что имеется опасность списания денежных средств с ее счета. После чего под предлогом предотвращения списания завладел ее деньгами в сумме 95 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Также в результате мошеннических действий две жительницы областного центра лишились в общей сложности более пяти миллионов рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются полицией в ходе расследования.
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В Псковской области мошенники завладели миллионами рублей граждан, представляясь сотрудниками банка
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