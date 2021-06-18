Жулики атакуют: пять способов определить телефонного афериста

14:30, 18 июня 2021, ПАИ

Мошенники постоянно изобретают новые способы хищения денег у людей или конфиденциальных данных для доступа к банковским счетам. Есть пять признаков, по которым можно вычислить афериста. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Позвонил неизвестный: вам позвонили, написали СМС, ссылку в мессенджере, насторожитесь. Номер, который высвечивается при входящем вызове, можно подменить, аккаунты или сайты известных людей или организаций – подделать;

Говорят о финансах: предлагают перевести все деньги на «безопасный счет», купить «страховку для получения кредита» или «выгодно» инвестировать свои сбережения. Легенды могут быть разными;

Личные данные: у вас выясняют конфиденциальные данные карты, срок действия и три цифры с ее обратной стороны. И коды из банковских уведомлений. Эти данные не следует сообщать посторонним. Настоящий сотрудник банка никогда не спросит секретные реквизиты карты. Если о них спрашивают, будьте уверены, вас точно пытаются обмануть;

Выводят из эмоционального равновесия: аферисты стараются вызвать у вас сильные эмоции. Например, напугать или обрадовать. Могут сообщить: «К вашему счету совершен несанкционированный доступ!», чтобы вы от растерянности выполнили все просьбы. Могут сообщить и хорошую новость: «Вам положена компенсация за лекарства»;

На вас пытаются воздействовать: мошенники всегда торопят, чтобы вы не успели обдумать ситуацию. Например, ставят перед выбором «Нужно сейчас, потом будет поздно»;

Если у вас появились сомнения или чувствуете психологический дискомфорт, лучше прекратить разговор и обратиться к первоисточнику - в банк.