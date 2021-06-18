ПсковГУ может ввести новые требования для студентов из-за коронавируса
ПсковГУ изучает вопрос допущения к очным занятиям только вакцинированных и переболевших COVID-19 студентов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.
Как стало известно 17 июня, Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса в городе начать новый учебный год в гибридном формате.
Псковский государственный университет имеет успешный опыт реализации смешанного формата обучения и готов при ухудшении эпидемиологической ситуации оперативно перейти на такую форму работы.
15 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области также был зафиксирован рост числа новых случаев и призвал жителей региона внимательнее относиться к противовирусным мерам.
По словам главы комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, рассматривается вопрос введения обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан.
COVID-19 относится к особо опасным вирусам, и вакцинация является на данный момент самым эффективным способом борьбы с ним. Например, мировым лидером по вакцинации от коронавируса является Израиль, где эпидобстановка была тяжёлой, но стабилизировалась после старта активной кампании по вакцинации населения.
В условиях повышения напряжённости эпидемиологической обстановки Псковский государственный университет также рассматривает возможность перехода к смешанному формату обучения и допущению до учёбы и работы только вакцинировавшихся студентов и преподавателей либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке.
«Безусловно, право на образование является неотъемлемым конституционным правом граждан России. В наших общих интересах сделать так, чтобы ситуация стабилизировалась и как можно меньше людей подвергались риску заболеть, поэтому для тех, кто не сможет получить вакцину, предполагается проведение онлайн-занятий», - отметили в вузе.
Для того чтобы организовать такой гибридный формат обучения, у вуза есть все возможности. В достаточной мере отработаны технологии эффективной работы в удаленном режиме. Это потоковые лекции и практические занятия с использованием ВКС, массовые открытые онлайн-курсы, платформа дистанционного обучения, гибкое расписание. Если того потребует ситуация и университет будет вынужден перейти на смешанный формат, все студенты гарантированно получат тот объём знаний, который прописан в учебном плане.
ПсковГУ обсуждает с коллективом студентов и сотрудников возможность открытия пункта вакцинации на базе вуза. Мы информируем коллектив о важности вакцинации и других антиковидных мероприятий, совместно прорабатываем инструменты для ускорения темпов вакцинации.
Отметим, что прививочные пункты открыты в каждом районе области, в Пскове и Великих Луках они есть даже в торговых центрах. Записаться на вакцинацию можно несколькими способами:
- через кол-центр по номеру 29-90-28;
- через личный кабинет на сайте «Госуслуги»;
- через регистратуру своей поликлиники.
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