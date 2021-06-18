Василий Осипов провел совещание с представителями ряда районов по вопросу работы с ГИС ЖКХ
Совещание с представителями ряда районов по вопросу работы с ГИС ЖКХ провел заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов. На мероприятии также присутствовала председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Вице-губернатор во время вступительного слова отметил, что со стороны Минстроя РФ и главного жилищного инспектора России уделяется большое внимание тому, как в регионах специалисты работают с ГИС ЖКХ, насколько корректно вносится информация. Это связано с тем, что с 2022 года посредством информационной системы планируется формировать для граждан выписки, требуемые для оказания мер социальной поддержки. В ГИС ЖКХ также предлагается внедрять новые модули, в частности по информированию населения об отключении котельных.
«Мы уже провели несколько заседаний межведомственной рабочей группы для проработки вопросов, связанных с интеграцией информационных систем с ГИС ЖКХ, а также обеспечением полноты и достоверности информации. Обсуждали вопросы с внесением данных с нашими основными ресурсоснабжающими организациями, с регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Теперь мы пригласили руководство ряда районов для того, чтобы обсудить существующие вопросы по полноте и достоверности информации, которая вносится специалистами в систему», — заметил Василий Осипов.
Татьяна Смирнова в свою очередь проинформировала участников совещания, что региональным комитетом проведены проверки деятельности муниципальных специалистов по работе с ГИС ЖКХ. Было выдано 15 предписаний, большинство которых исполнено. Оставшиеся замечания необходимо устранить в ближайшие две недели.
«Основные недочеты в работе с информационной системой: двойное внесение одного и того же объекта, ввод ошибочной информации, а также полное отсутствие данных об объектах», — отметила руководитель комитета.
С докладами о работе с ГИС ЖКХ выступили представители Печорского, Гдовского, Себежского районов и Пскова. Они рассказали о сложившихся трудностях в организации работы с ГИС ЖКХ, а также предложили пути их решения. Все варианты Василий Осипов обсудил с участниками совещания. Представители муниципалитетов заверили, что все указанные ранее недочеты будут исправлены в установленные сроки.
«Поручаю все моменты своевременно отработать и впредь обеспечить работу с ГИС ЖКХ на должном уровне», — подытожил Василий Осипов.
Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Медикам областной больницы вручили почётные грамоты Псковского областного Собрания депутатов
«Псковские теплосети» рассказали об особенностях ремонта труб на некоторых улицах города