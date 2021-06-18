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Общество

Василий Осипов провел совещание с представителями ряда районов по вопросу работы с ГИС ЖКХ

Совещание с представителями ряда районов по вопросу работы с ГИС ЖКХ провел заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов. На мероприятии также присутствовала председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор во время вступительного слова отметил, что со стороны Минстроя РФ и главного жилищного инспектора России уделяется большое внимание тому, как в регионах специалисты работают с ГИС ЖКХ, насколько корректно вносится информация. Это связано с тем, что с 2022 года посредством информационной системы планируется формировать для граждан выписки, требуемые для оказания мер социальной поддержки. В ГИС ЖКХ также предлагается внедрять новые модули, в частности по информированию населения об отключении котельных.

«Мы уже провели несколько заседаний межведомственной рабочей группы для проработки вопросов, связанных с интеграцией информационных систем с ГИС ЖКХ, а также обеспечением полноты и достоверности информации. Обсуждали вопросы с внесением данных с нашими основными ресурсоснабжающими организациями, с регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Теперь мы пригласили руководство ряда районов для того, чтобы обсудить существующие вопросы по полноте и достоверности информации, которая вносится специалистами в систему», — заметил Василий Осипов.

Татьяна Смирнова в свою очередь проинформировала участников совещания, что региональным комитетом проведены проверки деятельности муниципальных специалистов по работе с ГИС ЖКХ. Было выдано 15 предписаний, большинство которых исполнено. Оставшиеся замечания необходимо устранить в ближайшие две недели.

«Основные недочеты в работе с информационной системой: двойное внесение одного и того же объекта, ввод ошибочной информации, а также полное отсутствие данных об объектах», — отметила руководитель комитета.

С докладами о работе с ГИС ЖКХ выступили представители Печорского, Гдовского, Себежского районов и Пскова. Они рассказали о сложившихся трудностях в организации работы с ГИС ЖКХ, а также предложили пути их решения. Все варианты Василий Осипов обсудил с участниками совещания. Представители муниципалитетов заверили, что все указанные ранее недочеты будут исправлены в установленные сроки.

«Поручаю все моменты своевременно отработать и впредь обеспечить работу с ГИС ЖКХ на должном уровне», — подытожил Василий Осипов.

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