Посевные работы завершили во всех районах Псковской области

11:14, 18 июня 2021, ПАИ

В Псковской области завершена посевная кампания, сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Общий яровой сев составил свыше 37 тысяч га, что равно 101 % к плану, зерновой — около 16 тысяч га (102%). Рапсом засажено почти 8 тысяч га, это в 2,3 раза больше запланированной территории.

Площадь посева картофеля составила 1,7 тысячи га (100 %), овощей открытого грунта — 0,7 тыс. га (82 %). Технические культуры — лен и конопля — засеяны в количестве 130 % к плану, площадь занятой территории составила более 260 га.