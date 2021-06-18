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Общество

Читателям сайта ПАИ некогда следить за футболом. Итоги опроса

В прошлом году пандемия вставила свои ковидные палки во все мировые колёса и изменила планы. Спорт – не исключение. В 2020 году по плану должен был состояться чемпионат Европы по футболу, но его перенесли на этот год. Сейчас проходят групповые матчи, и за последние несколько дней соревнования успели навести шума. Скандалы, травмы, газировка в кадре и, конечно, победы и поражения. Наша сборная проиграла первый матч, но реабилитировалась во втором. Внимание поклонников футбола всего мира сейчас приковано к этим соревнованиям, но, как показал опрос на сайте Псковского агентства информации, большинство наших пользователей себя к их числу не относят.

 

У почти одиннадцати процентов респондентов на это просто нет времени. Есть дела, которые закрыли доступ к диванам и телевизорам. Около двенадцати процентов – неактивно следят за матчами сборной России. Следят, если матчи совпадают с личным графиком. Без малого пятнадцать процентов респондентов смотрят игры других стран, при условии, что на поле их кумир. Но, что удивляет больше всего, так это то, что большинству вообще неинтересен футбол. Кто бы ни выходил на поле. За этот пункт проголосовала 33% участников опроса.

Радует тот факт, что немалое количество наших пользователей - около тридцати процентов - заняли противоположный лагерь и болеют за наших, поддерживают игроков и в горе, и в радости.

Не будем говорить за посетителей нашего сайта, но Псковское агентство информации точно будет следить за событиями на Евро, особенно за играми сборной России. Подключайтесь.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто: достаточно открыть любой материал на нашем сайте, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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