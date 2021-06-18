Пенсионный фонд предупреждает о мошенничествах с детскими выплатами
Управление ПФР в Пскове и Псковском районе предупреждает о мошенничестве с детскими выплатами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в послании к Федеральному Собранию Владимир Путин анонсировал выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям со школьниками, включая тех, кто только пойдет в первый класс.
Выплаты будут начислены в августе 2021 года. Однако мошенники предлагают получить деньги уже сейчас, создавая фейковые сайты портала госуслуг с похожим дизайном. Для получения выплат мошенники просят ввести данные банковской карты, в том числе трехзначный код на обороте карты.
Кроме того, людям отправляют электронные письма с текстом «кликни и получи выплату от президента» или же предлагают ввести данные и приложить скриншоты документов для быстрого получения денег. Это также дает возможность снять со счета имеющиеся накопления.
Псковичам напоминают, что Пенсионный фонд никогда не запрашивает CVC-код банковской карты и код из смс-сообщения и призывают не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать реквизиты банковской карты третьим лицам.
После подписания нормативных документов вся официальная информация о начале августовских выплат будет размещена на официальном сайте ПФР и портале «Госуслуги».
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