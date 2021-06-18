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Общество

Псковский онколог: Платить за лечение онкозаболевания - противозаконно

Фото ПАИ

Лечение онкологических заболеваний на территории Псковской области предоставляется бесплатно, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главный врач онкологического диспансера Псковской области Александр Юров. 

«Если пациент приходит в рамках программы ОМС к онкологу и ему устанавливается  диагноз, то все лечение идет бесплатно, пациент не покупает препаратов, все в рамках ОМС, финансирование в области в достаточном количестве, территориальный фонд оплачивает все счета, при этом есть льготы.  Инвалиды тоже получают препараты абсолютно бесплатно»,- заявил врач.

  Он также отметил, что платить в случае выявления дигноза  противозаконно, а в рамках ОМС деньги полностью возмещаются в диспансер для последующего приобретения препаратов.

«Пациенты имеют препараты в доступе в рамках льготного медицинского обеспечения. Онкопомощь в условиях ОМС проводится в нашем учреждении бесплатно», - еще раз напомнил  Александр Юров. 

 

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