Псковский онколог: Платить за лечение онкозаболевания - противозаконно
Лечение онкологических заболеваний на территории Псковской области предоставляется бесплатно, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главный врач онкологического диспансера Псковской области Александр Юров.
«Если пациент приходит в рамках программы ОМС к онкологу и ему устанавливается диагноз, то все лечение идет бесплатно, пациент не покупает препаратов, все в рамках ОМС, финансирование в области в достаточном количестве, территориальный фонд оплачивает все счета, при этом есть льготы. Инвалиды тоже получают препараты абсолютно бесплатно»,- заявил врач.
Он также отметил, что платить в случае выявления дигноза противозаконно, а в рамках ОМС деньги полностью возмещаются в диспансер для последующего приобретения препаратов.
«Пациенты имеют препараты в доступе в рамках льготного медицинского обеспечения. Онкопомощь в условиях ОМС проводится в нашем учреждении бесплатно», - еще раз напомнил Александр Юров.
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