Количество выданных платежных карт в Псковской области превысило один миллион
Общее количество платежных карт, выданных на территории Псковской области, на 1 апреля 2021 года составило более 1,06 млн штук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка России.
За год их количество увеличилось на 7,4%.
Отметим, что население Псковской области составляет более 620 тысяч человек. Таким образом, на жителя региона в среднем приходится почти две банковские платежные карты.
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