Более 17 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

11:36, 18 июня 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах. Такие данные приводит Telegram-канал Оперштаба Москвы.

За последние сутки от коронавируса скончались 453 человека, полностью выздоровело — 10 954.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 5 281 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 445 летальных исходов, выздоровели 4 850 659 человек.