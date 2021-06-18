Более 17 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах. Такие данные приводит Telegram-канал Оперштаба Москвы.
За последние сутки от коронавируса скончались 453 человека, полностью выздоровело — 10 954.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 5 281 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 445 летальных исходов, выздоровели 4 850 659 человек.
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