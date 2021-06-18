Псковский вейк-парк обновил фигуры для трюков на воде

11:40, 18 июня 2021, ПАИ

Псковский вейк-парк обновил фигуры для трюков на воде. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал основатель парка Павел Гарасенков.

«Мы купили фигуры в рассрочку зимой. Вот ближний ко мне степ-ап рейлс со ступеньками и скатом, дальний - вейк-стар. Мы его модернизировали с теми, кто делает фигуры, трамплин тоже новый, а старый вместе с еще одной фигурой уехал в Великие Луки», - рассказал Павел Гарасенков.

Он уточнил, что великолукский вейк-парк официально открыл сезон 29 мая.

«У нас ребята туда ездили, показывали мастер-классы. У нас дружное комьюнити. Да, конкуренции нет, мы дружим. К тому же у нас есть своя федерация», - добавил Павел Гарасенков.