Псковский вейк-парк обновил фигуры для трюков на воде
Псковский вейк-парк обновил фигуры для трюков на воде. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал основатель парка Павел Гарасенков.
«Мы купили фигуры в рассрочку зимой. Вот ближний ко мне степ-ап рейлс со ступеньками и скатом, дальний - вейк-стар. Мы его модернизировали с теми, кто делает фигуры, трамплин тоже новый, а старый вместе с еще одной фигурой уехал в Великие Луки», - рассказал Павел Гарасенков.
Он уточнил, что великолукский вейк-парк официально открыл сезон 29 мая.
«У нас ребята туда ездили, показывали мастер-классы. У нас дружное комьюнити. Да, конкуренции нет, мы дружим. К тому же у нас есть своя федерация», - добавил Павел Гарасенков.
Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Региональный кубок и чемпионат по вейкбордингу организуют в этом году в вейк-парке Пскова
Воспитанники центра «Патриот» представили Псковскую область на соревнованиях «Школа безопасности» в Вологодской области