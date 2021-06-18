«Единая Россия» организовала обновление систем здравоохранения и образования

12:07, 18 июня 2021, ПАИ

Обновление систем здравоохранения и образования организовала «Единая Россия». Как сообщает сайт ER.ru, реализация её положений помогла, в том числе, оперативно ответить на вызовы пандемии.

Депутат Госдумы, член общественного совета проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Александр Петров отметил, что партия внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов, что позволило сгладить проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах. Был также упрощен ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелобольных пациентов.

«При поддержке партии принят закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата человека невысока», — отметил Александр Петров.

По инициативе партии также обеспечена возможность получить удаленную консультацию врача с использованием сервисов телемедицины. Больничный теперь можно оформить в электронном виде.

В регионы до 2023 года поступят пять тысяч новых машин скорой помощи, а в села и мыле города поставят 500 мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям.

Партия работала также и над мерами по сокращению контрафактных лекарственных средств. Теперь за распространение через интернет таких препаратов и биологически активных добавок грозит штраф до 5 млн рублей и введено уголовное наказание до 12 лет лишения свободы.

«Единая Россия» в рамках всероссийской акции «Помоги учиться дома» помогала педагогам и учащимся. Волонтеры и депутаты различных уровней, активисты и сторонники партии передали более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.

При участии партийного проекта «Новая школа» с 2016 года в регионах появилось 370 новых образовательных учреждений на 270 тысяч мест. Предполагается, что к 2024 году будет построено ещё более 1300 — больше, чем на миллион мест.

Координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова добавила, что идёт также работа по привлечению новых кадров в образование.

«По нашей инициативе программа «Сельский учитель» реализуется с 2020 года. По ней выплачивается один миллион рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до двух миллионов. Эти деньги учителей не облагаются налогом на доходы. На эти цели с 2020 по 2022 годы предусмотрено более четырех млрд рублей. 1802 вакансии сельских школ уже закрыты за счет этой программы», — добавила Алёна Аршинова.

В рамках реализации программы «Школьный автобус» с 2016 года в регионы поставлено более 9 тысяч автобусов. С 2021 года в регионы начнут поступать ежегодно не менее 4 тысяч школьных автобусов.

«Всего до 2024 года в регионы будут направлено не менее 16 тысяч таких автобусов», — подчеркнула Алёна Аршинова.

«Единая Россия» также добилась финансирования дополнительной поддержки учителей. С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в размере пяти тысяч рублей. А с 1 сентября 2021 года такие выплаты станут получать и руководители учебных групп в сфере среднего профессионального образования — более 105 тысяч педагогов», - рассказала Алена Аршинова.

Ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева, победитель предварительного голосования «Единой России» Александр Мажуга добавил, что по инициативе партии было создано 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах.

Региональный координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников отметил, что партийный проект «Новая школа» успешно реализуется в Псковской области. Благодаря нему дети могут расти, развиваться и получать качественное образование.

«Мы взяли на особый контроль выполнение одной из самых масштабных и важных задач – строительство новых и современных школ и детских садов. В 2018 году в Великих Луках введена в эксплуатацию школа на 825 мест. Также на территории региона открыто 3 детских сада», - отметил Владимир Яников.

В 2019 году в Псковской области было построено и введено в эксплуатацию 10 детских садов, создано 1 820 новых дошкольных мест и 220 дополнительных дошкольных мест. Также построены и открыты 3 новые школы на 700 мест.

«В 2020 году построены и введены в эксплуатацию 6 детских садов на 1 040 мест. В Великих Луках реконструирована школа № 6 на 450 мест. В рамках всероссийской акции «Собери ребенка в школу» в Псковской области школьные принадлежности, одежду и обувь получили 1 500 детей из многодетных и малообеспеченных семей, - добавил депутат. - В 2021 году в Пскове планируется строительство школы на 1 350 мест и детского сада на 120 мест».

9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.