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Медиков региона поздравили с профессиональным праздником в БКЗ Псковской филармонии

В Большом концертном зале псковской филармонии 18 июня состоялось награждение медиком в честь Всероссийского дня медицинского работника, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил медиков за каждую спасенную жизнь и пожелал здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила достойное перенесение испытания временем и коронавирусом.

Вера Емельянова вручила почетные грамоты губернатора Псковской области заместителю главного врача по спортивной медицине ГБУЗ ПО «Детская областная клиническая больница» Евгению Васильеву, старшей медицинской сестре ГБУЗ ПО «Псковская детская городская поликлиника» Людмиле Коротковой, врачу-анестезиологу-реаниматологу ГБУЗ ПО «Псковская городская больница» Антону Лихачевскому, врачу-пульмонологу ГБУЗ ПО «Псковская детская городская поликлиника» Марине Новоселовой, фельдшеру ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника» Ирине Титковой.

Благодарственные письма администрации Псковской области получили врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ ПО «Новосокольническая больница» Виктор Акулов, фельдшер ГБУЗ ПО «Псковская детская городская поликлиника» Татьяна Горохова, старшая медицинская сестра ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника» Мария Калинина, заместитель главного врача ГБУЗ ПО «Невельская межрайонная больница» Татьяна Клименко и врач-инфекционист ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» Марина Щепетева.

Председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко отметила, что пандемия показала значимость профессии медиков.

«Год показал многое, мы боялись, было страшно, были болезни, но никто не опустил руки. Вы боролись с тем злом, мы смогли справиться благодаря вам. К сожалению, потеряли коллег, которые круглосуточно боролись с заболеваниями и погибли», - отметила Марина Гаращенко, добавив, что на период пандемии было перепрофилировано 9 стационаров и открылись обсерваторы. 

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