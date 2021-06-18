Александр Котов: Медработники совершали настоящие подвиги

12:37, 18 июня 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил медиков в преддверии Дня медицинского работника. Мероприятие прошло в Большом концертном зале псковской филармонии 18 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Прошлый год был особенным, но, рискуя здоровьем и жизнью, вы боролись за жизни людей», - отметил Котов, добавив, что именно благодаря медикам удалось преодолеть трудности с меньшими потерями.

Спикер областного Собрания отметил, что можно приобрести оборудование, построить больницы, но «без прекрасных сотрудников, которые там работают, ничего бы не было».

После выступления Александр Котов вручил почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов лаборанту государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Светлане Семеновой, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Дедовичская районная больница» Ларисе Федоровой, заведующей гастроэнтерологическим отделением и врачу-гастроэнтерологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская областная клиническая больница» Юлии Федоровой.