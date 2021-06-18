«Через неделю здесь будет не протолкнуться»: псковский вейк-парк не испытывает недостатка в посетителях

12:42, 18 июня 2021, ПАИ

Псковский вейк-парк не испытывает недостатка в посетителях, рассказал в эфире ПАИ-live основатель площадки Павел Герасенков.

«В хорошую погоду людей очень много. Мы от неё, конечно, очень зависим. Вот недавно было дождливо, и мы даже сделали 50% скидку на весь день, поместили в соцсетях объявление, и люди пришли даже в дождь. Сегодня в семь утра уже были катальщики перед работой. Они созваниваются, договариваются с операторами, приезжают, им пораньше открывают парк. И парни, и девчонки катаются. Есть несколько девчонок, которые приходят регулярно», - отметил Павел.

Желающим попробовать себя в вейкбординге он рекомендовал идти в парк незамедлительно. «Советую приходить, пока совсем жарко не стало и все места еще не заняты. Еще неделя максимум, и я думаю, что здесь будет не протолкнуться», - добавил Павел.