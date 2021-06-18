Псковичка поделилась лайфхаками для отдыха на юге

13:18, 18 июня 2021, ПАИ

Псковичка Юлия Ушакова недавно вернулась с отдыха на Черноморском побережье и решила поделиться лайфхаками с читателями Псковского агентства информации. В этом году Юлия с семьёй провела отпуск в Новороссийске.

Несколько полезных советов:

1. Фрукты и овощи берём на рынке ( и дешевле, и вкуснее).

2. Купаемся не на городском пляже, а в ближайших посёлках (вода теплее и чище).

3. Прямой рейс из Пскова намного дешевле, чем вылет из Санкт-Петербурга или Москвы. Летели Псков - Краснодар, а дальше сели на маршрутку и отправились в нужный город.

4. Вещей берите минимум. Летняя одежда тут копеечная, всё можно купить на месте.

5. Такси заказывайте через приложения, выходит дешевле, чем «поймать».

6. Местное вино проверяйте спичкой, если она окрасилась, значит настоящее.

7. А чача должна пахнуть самогоном.

8. Если билеты без багажа, а очень хочется что-то привезти с собой, отправьте почтой. Это намного дешевле, чем купить багаж.

«Всем хорошего отдыха и отличного настроения!» - пожелала Юлия в заключение.