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Культура

В Изборске открылась выставка народного костюма «Изборский хоровод»

В Изборске в доме купца Шведова открылась выставка народного костюма «Изборский хоровод», сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике.

«Межмузейный выставочный проект «Изборский хоровод» – это многообразие народного костюма, отражающего культуру, традиции и самобытность разных народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации, пояснили сотрудники музея. «Изборский хоровод» объединяет музеи, научное сообщество и общественность: Государственный музей-заповедник «Изборск», Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Смоленский государственный музей-заповедник, Государственный историко-архитектурный этнографический музей-заповедник «Кижи», Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, музей-памятник «Исаакиевский собор», Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето».

Основу выставки составляют костюмы жителей Псковской губернии XIX – начала XX веков, в том числе костюмы малого коренного народа сето с уникальным комплексом серебряных украшений из коллекции Государственного музея-заповедника «Изборск», комплекты одежды Новгородской, Смоленской, Костромской и других губерний, Карелии, предметы декоративно-прикладного искусства, живописи из фондовых собраний музеев – участников проекта. Выставка демонстрирует разнообразие местных особенностей, вековые традиции, самобытность каждого народа и одновременно взаимопроникновение соседствующих культур.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00.

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