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Общество

Подготовку к Кургану Дружбы обсудили участники совещания в Себеже

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова обсудила с руководством органов исполнительной власти региона, главой Себежского района Леонидом Курсенковым и представителями общественных организаций вопросы организации и проведения международной встречи на Кургане Дружбы. Совещание прошло в администрации Себежского района в рамках рабочего визита вице-губернатора в муниципалитет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вера Емельянова обратила внимание, что на традиционное празднование в этом году накладывается действие ограничительных мер из-за эпидемиологической ситуации, поэтому мероприятие состоится в закрытом формате. Заместитель губернатора подчеркнула, что главной целью праздника является сохранение традиций ежегодной встречи на слиянии трех государственных границ, чтобы отдать дань памяти предкам, выбравшим это место символом дружбы и единения, почтить память павших и передать эти традиции молодому поколению. «Курган Дружбы необходимо сохранить. Но действовать нам придется с учетом ограничений — массовые мероприятия до сих пор находятся под запретом», — отметила Вера Емельянова.

Несмотря на закрытый формат празднования, организаторами было принято решение сохранить традиционную концепцию проведения встречи. Детали организации мероприятия были обсуждены с представителями делегации Республики Беларусь непосредственно на площадке в Себежском районе.

Мероприятие согласовано с Роспотребнадзором, участники встречи пройдут все необходимые процедуры в рамках обеспечения санитарной безопасности.

Курган Дружбы в Себежском районе — это памятник участникам партизанского движения. Десятилетия он является местом ежегодной праздничной встречи ветеранов войны трех государств: России, Республики Беларусь и Латвии. В этом году принимающей стороной выступит Россия, Псковская область.

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